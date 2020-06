Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Meschede (ots)

Ein 39-jähriger Motorradfahrer aus Sundern wurde am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er befuhr die L840 von Sundern-Altenhellefeld in Fahrtrichtung Meschede-Visbeck. Vor einer Linkskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kam auf einem Feld zu Fall. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden beträgt 5000 Euro. (AS)

