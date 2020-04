Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Holzüberdachung gebrannt

Ludwigshafen (ots)

Am 20.04.2020, gegen 22:30 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in der Lüderitzstraße gemeldet. Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie fest, dass das Dach eines kleinen Schuppens (Überdachung für Brennholz) gebrannt hatte. Die Ursache des Brandes ist bisher unbekannt. Es ist davon auszugehen, dass es sich um eine Sachbeschädigung durch Feuer handelte. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Schaden an der Holzüberdachung in Höhe von etwa 100 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu dem Zustandekommen des Brandes machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

