Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Bezirksdienstbeamte weiter im Einsatz

Kreis Soest (ots)

Die Büros der Bezirksdienstbeamten in den Kommunen des Kreises bleiben bis auf weiteres geschlossen. Dies ist eine Maßnahme die aus hygienischen Gründen ergriffen werden muss. Die Bezirksdienstbeamten werden jedoch auch weiterhin den Dienst in den Gemeinden und ihren Stadtbezirken versehen. Als Stützpunkte dienen ihnen dabei die größeren Wachen in Lippstadt, Warstein, Geseke, Werl und Soest. Eine der Aufgaben der "lokalen Polizisten" wird in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich die Überprüfung der gesetzlichen Regegelungen vor Ort sein. Diese werden sie gemeinsam mit den Ordnungsämtern der einzelnen Kommunen durchführen. (lü)

