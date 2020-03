Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Wer kennt diese beiden Frauen?

Kreis Soest (ots)

Im Juli letzten Jahres wurde einer älteren Dame in einem Supermarkt in Bad Sassendorf die Handtasche gestohlen. Kurz darauf setzten die Täter die darin befindliche EC-Karte an einem Geldautomaten in Soest ein. In diesem Zusammenhang erließ das Amtsgericht in Arnsberg nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern, die die mutmaßlichen Täterinnen zeigen. Die Polizei fragt sich nun: "Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Tatverdächtigen machen?" Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

