Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Weyerbusch (ots)

Der Polizeidienststelle in Altenkirchen wurde mitgeteilt, dass es am 14.07.2020 gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Weyerbusch gekommen ist. Hierbei sei ein dunkler Pkw, vermutlich Daimler-Benz, welcher am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Altenkirchen auf Höhe der Löwenapotheke / Sparkasse geparkt war durch einen vorbeifahrenden Lkw beschädigt worden. Der Schaden am Pkw befindet sich vermutlich am linken Außenspiegel. Das Geschädigte Fahrzeug, bzw. der geschädigte Fahrer konnte an der Unfallörtlichkeit nicht mehr angetroffen werden. Zeugen hinsichtlich des geschilderten Vorfalls, insbesondere Anwohner im Nahbereich oder der Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per Email pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.

