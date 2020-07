Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht mit anschließendem Ladungsverlust des Gefährdeten

Linz (ots)

Am Dienstag den 15.07.20 um 12:30 Uhr kam es auf der Kreuzung L256 / Bussardstraße in Linz Ortsteil Roniger Hof zu einer Verkehrsunfallflucht bei welcher einem LKW die Vorfahrt genommen wurde, woraufhin dieser nicht unerhebliche Mengen seiner Ladung verlor.

Aufgrund der mangelnden Ladungssicherung wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den LKW-Fahrer eingeleitet.

Die Polizei Linz am Rhein sucht einen dunklen PKW unbekannter Marke, welcher für die Vorfahrtsmissachtung infrage kommt.

Hinweise werden per Telefon an die 02644-9430 oder per E-Mail an pilinz@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz am Rhein

Telefon: 02644-9430

pilinz@polizei.rlp.de



