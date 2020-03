Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahnder der Bundespolizei nehmen Taschendiebe vorläufig fest

Herne (ots)

In Herne haben Fahnder der Bundespolizei am gestrigen Nachmittag (11. März) zwei Taschendiebe auf frischer Tat vorläufig festnehmen können.

Fahnder der Bundespolizei haben gestern am Hauptbahnhof in Herne Wanne-Eickel zwei Frauen im Alter von 36 und 38 Jahren beobachtet, die offenkundig in szenetypischer Weise vermeintliche Opfer auskundschafteten. Die Gelsenkirchenerinnen begaben sich später in die Innenstadt und betraten auf der Hauptstraße mehrere Geschäfte, ihre Blicke immer auf mitgeführte Taschen von Passanten gerichtet. Sie konnten dann von Bundespolizisten dabei beobachtet werden, wie sie sich in einem Verkaufsraum einer 64-jährigen Frau aus Herne näherten, die Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche entnahmen und das Geschäft verließen. Die Täterinnen wurden unmittelbar von den Einsatzkräften verfolgt und vorläufig festgenommen. Bei ihnen konnte die gestohlene Geldbörse mit diversen Dokumenten und Bargeld aufgefunden werden. Diese ist der 64-Jährigen im Anschluss wieder übergeben worden. Die Frau hatte von der Tat nichts bemerkt und zeigte sich sichtlich erleichtert.

Gegen die bulgarischen Staatsangehörigen wurden Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Sie sind der Polizei Bochum übergeben worden.

*AB

