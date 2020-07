Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kontrolle verloren

Arnsberg (ots)

Auf dem Neheimer Weg ist am Sonntagnachmittag gegen 17.00 Uhr ein 43-jähriger Mann aus Menden mit dem Fahrrad gestürzt. Der Mann war auf dem Weg in Richtung Biebertraße als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Rad verlor. Durch den Sturz wurde er schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

