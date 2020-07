Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Büroraum

Winterberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in einen Büroraum in einem Steinbruch in Hiltfeld gemeldet. Unbekannte Täter haben sich in dem Steinbruch Am Clemensberg Zugang zu einem Büroraum an der Waage des Steinbruchs verschafft. Aus dem Raum entwendeten die Täter Bargeld in Höhe einer hohen dreistelligen Summe. Als Tatzeitraum wird die Nacht zum Samstag angenommen. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter Tel.: 0291/90200 entgegen. (Mo.)

