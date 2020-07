Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verletzter Kradfahrer am Lattenberg

Arnsberg (ots)

Beim Überholen eines Autos verlor ein 55-jähriger Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine. Er stürzte und wurde schwer verletzt. Der Mann aus dem Landkreis Osnabrück fuhr am Donnerstag gegen 12 Uhr über die Landstraße auf dem Lattenberg in Richtung Oeventrop. Laut Zeugenaussagen bremste der Motorradfahrer beim Überholen eines Autos plötzlich stark ab. Daraufhin kam er von der Fahrbahn ab und rutschte gegen die Schutzplanke. Der Rettungsdienst brachte den Niedersachsen in ein Krankenhaus. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde abgeschleppt. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

