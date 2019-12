Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Pizzeria

Mönchengladbach (ots)

Vermutlich gelangten die Diebe in die Räumlichkeiten einer Pizzeria an der Nordstraße, indem sie ein auf Kippstellung befindliches Fenster von außen zu entriegeln.

Durch dieses rückwärtige Fenster gelangten sie zwischen Montag, 23 Uhr und Dienstag, 09.00 Uhr, in den Verkaufsbereich, durchsuchten selbigen und stahlen Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe. Zudem brachen sie Spielautomaten auf, um auch an dieses Geld zu gelangen. Anschließend flüchteten sie durch das geöffnete Fenster in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

