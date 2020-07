Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Besitzer von Fahrrad gesucht

Arnsberg (ots)

Das EPAC Alu City Fahrrad 28, Prophete, wurde unverschlossen am Litauenring am 24. Juni am Fahrbahnrand gefunden. Zeugen erklärten, dass das Fahrrad dort seit mehreren Tagen stehen würde. Das Fahrrad konnte keinem hier bekannten Fahrraddiebstahl oder einer sonstigen Straftat zugeordnet werden. Wer kann Angaben zu dem Eigentümer des Fahrrades machen?

https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/arnsberg-sichergestelltes-fahrrad

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

