POL-HSK: Einbruchsdiebstahl in Wohnung und versuchter Einbruchsdiebstahl in Wohnung

Im Tatzeitraum vom 21.07.2020, 19:00 Uhr bis 26.07.2020, 00:00 Uhr drangen ein oder mehrere unbekannte Täter auf nicht geklärte Art und Weise in eine Dachgeschosswohnung in einem Haus in der Straße "Zum Besenberg" ein. Der oder die Täter durchsuchten zwei Zimmer der Wohnung und entwendeten aus einem Umschlag, der in einem Kopfkissenbezug versteckt war, eine mittlere, fünfstellige Bargeldsumme. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

In der Klosterstraße in Arnsberg stellte der Sohn der Wohnungsinhaber am 25.07.2020 um 13.15 Uhr fest, dass sich an der Wohnugstür der elterlichen Wohnung mehrere Hebelmakren befanden. Die Wohnugsinhaber befanden sich zur Feststellzeit schon mehrere Tage im Urlaub. Dem oder den unbekannten Täter/n gelang es nicht, in die Wohung einzudringen.

