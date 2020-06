Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Abbiegeunfall mit vier Verletzten

Lippe (ots)

(HR) Kalletal - Am Samstag gegen 16:20 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mindener mit seinem Honda Civic die Kreisstraße 12 in Kalletal-Bentorf. An der Einmündung Lichtenberg / Auf der Seppe beabsichtigte der Mindener, mit seinem PKW nach links in einen Feldweg abzubiegen. Während dieses Vorgangs überholte ihn ein 33-jähriger Kalletaler mit seinem Audi und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei erlitten sowohl der Audifahrer, als auch der Fahrer des Hondas und dessen zwei Insassen leichte Verletzungen. Alle Beteiligten wurden mittels RTW in die Klinken Lemgo und Herford transportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 33000 Euro.

