Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Bernkastel-Kues (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 14.05.2020 ereignete sich gegen 07:45 Uhr einen Verkehrsunfall in der Cusanusstraße, in Höhe des Lidl-Supermarktes, in Bernkastel-Kues. Beim Verlassen des Parkplatzes übersah eine 20jährige Autofahrerin den vorfahrtsberechtigten 63jährigen Autofahrer. Aufgrund des Aufpralls wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. An beiden unfallbeteiligten PKW entstand jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 17000EUR.

