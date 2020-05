Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kennzeichendiebstähle

Landscheid (ots)

Von Montag, 11.05.2020, bis Donnerstag, 14.05.2020, 17.10 Uhr, kam es in Landscheid, Burger Straße, auf dem Mitfahrerparkplatz der BAB A60, im Nahbereich des Feuerwehrgerätehauses, zu mehreren Kennzeichendiebstählen. In diesem Zusammenhang wurde am Donnerstagabend nach einem Zeugenhinweis ein verdächtiges Fahrzeug mit zwei Fahrzeuginsassen in Landscheid überprüft, die Personen hatten keinen Bezug zu den Taten. Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich, unter 06571 / 926-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Thomas Neumann, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





