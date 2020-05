Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fund einer Motocrossmaschine

Prüm (ots)

Am Mittwoch, dem 13.05.2020, wurde eine Motocrossmaschine am Radweg in der Nähe von Weinsfeld durch einen Spaziergänger im Gebüsch gefunden. Bisher konnte die Maschine keiner Person zugeordnet werden, sodass potentielle Zeugen oder der Eigentümer darum gebeten werden, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-9420

pipruem@polizei.rlp.de



