Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Reuth (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, den 05.05.2020, 14:00 Uhr bis zum Montag, den 11.05.2020, 17:00 Uhr, kam es in Reuth zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der Geschädigte hatte seinen PKW auf dem Hof eines landwirtschaftlichen Betriebs zur Straße hin geparkt. Der abgestellte PKW wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchiert, sodass an dem PKW Sachschaden in Form von Kratzern an der hinteren Stoßstange entstand. Der/die Unfallverursacher/-in entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

