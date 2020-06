Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder Schwalenberg - Einbruch in Vereinsheim

Lippe (ots)

(HR) Schieder Schwalenberg - Unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen in das Vereinsheim des "Kanu-Clubs Schieder e.V." im Kurpark Schieder Schwalenberg, an der Domäne, ein. Sie öffneten gewaltsam die Eingangstür und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Mit vorgefundenen Alkoholika verließen sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Hinweise / Verdächtige Wahrnehmungen nehmen die Polizeiwache in Blomberg (05235-96930) oder das Kriminalkommissariat 2 in Detmold (05231-6090) entgegen.

