Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Kiosk aufgebrochen

Lippe (ots)

(HR) Bad Salzuflen - In der Nacht zu Samstag brachen unbekannte Täter den Lagerraum des Kiosks am Herforder Tor in Bad Salzuflen auf und entwendeten eine bisher unbekannte Anzahl an Spirituosen. Hinweise / Verdächtige Wahrnehmungen nehmen die Polizeiwache in Bad Salzuflen (05222-98180) oder das Kriminalkommissariat 2 in Detmold (05231-6090) entgegen.

