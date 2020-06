Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder - Wohnungseinbruch

Lippe (ots)

(HR) Schieder - Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag in ein bäuerliches Anwesen an der Straße Nessenberg ein. Zu diesem Zwecke zerstörten sie eine Fensterscheibe im Erdgeschoss und konnten so ins Gebäude gelangen, wo sie sämtliche Räume durchsuchten. Anschließend betraten die Einbrecher noch verschiedene unverschlossene Scheunengebäude im Innenhof und durchsuchten diese nach Diebesgut. Ob die Einbrecher etwas entwendeten, steht noch nicht fest. Hinweise / Verdächtige Wahrnehmungen nehmen die Polizeiwache in Blomberg (05235-96930) oder das Kriminalkommissariat 2 in Detmold (05231-6090) entgegen.

