Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Sachbeschädigung im Parkhaus.

Lippe (ots)

Zum wiederholten Male zerstörten Unbekannte Teile der Einrichtung des neuen Parkhauses "Campus Parken" an der Johannes-Schuchen-Straße. Am vergangenen Wochenende zerstörten sie eine Tür im Treppenhaus des Parkhauses. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

