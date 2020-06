Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. "#1000sichereWünsche" für den Tag der Verkehrssicherheit

Lippe (ots)

Zum Tag der Verkehrssicherheit am 20. Juni 2020 macht die Polizei Lippe auf das wichtige Thema aufmerksam und beteiligt sich an der Aktion #1000sichereWünsche des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR). Mitmachen kann bei dieser Aktion jeder: Denn Verkehrssicherheit geht uns alle an!

Die Polizei Lippe konzentriert sich mit ihren drei Wünschen zur Aktion auf die Themen überhöhte Geschwindigkeit, Kinder im Straßenverkehr und Radfahrende und plädiert für eine gegenseitige Rücksichtnahme: Im Straßenverkehr sind Sie nicht nur für sich selbst verantwortlich, sondern auch für Mitfahrende und andere Verkehrsteilnehmende. Weitere Informationen zu den drei Themengebieten gibt es auf der Website der Polizei Lippe unter: https://lippe.polizei.nrw/artikel/1000sicherewuensche-fuer-den-tag-der-verkehrssicherheit

Setzen auch Sie sich für Verkehrssicherheit ein und tragen Sie dazu bei, andere Menschen dafür zu begeistern, Sicherheit und Gesundheit als zentrale Werte bei den eigenen Entscheidungen und Aktivitäten im Straßenverkehr zu berücksichtigen.

