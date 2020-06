Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Tageswohnungseinbruch.

Lippe (ots)

Einbrecher schlugen am Donnerstagmorgen im Nienheider Weg zu. Zwischen zirka 10 und 11 Uhr nutzten sie die Abwesenheit der Bewohner, um durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus einzudringen. Die Täter suchten im gesamten Gebäude nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

