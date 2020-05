PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 06.05.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Drei Schwerverletzte nach Überholmanöver, Neu-Anspach, Heisterbachstraße, zw. Gewerbegebiet Westerfeld und K723 Richtung Usingen, 06.05.2020, gg. 08.25 Uhr

(pa)Am Mittwochmorgen kam es auf der Heisterbachstraße bei Neu-Anspach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Mann aus Butzbach war gegen 08.25 Uhr mit seinem Nissan Qashqai aus Richtung K723 kommend in Fahrtrichtung Neu-Anspach unterwegs und überholte in einer unübersichtlichen Rechtskurve einen vorausfahrenden Linienbus. Während des Überholmanövers kam dem 32-Jährigen ein mit zwei Personen besetzter VW Tiguan entgegen. Die beiden Pkw stießen frontal gegeneinander und wurden dabei erheblich beschädigt. Der 32-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Er sowie die 30 Jahre alte Fahrerin des VW wurden per Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser geflogen. Auch der 26-jährige Beifahrer im VW wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Straße war für einen Zeitraum von etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf über 37.000 Euro geschätzt.

2. Jugendliche angegriffen - Armbanduhr entrissen, Oberursel, Stierstadt, Stierstadter Straße (Bahnhof), 05.05.2020, gg. 18.00 Uhr

(pa)Am Bahnhof in Oberursel-Stierstadt wurden am Dienstagabend zwei Jugendliche attackiert und einer von ihnen auch beraubt. Nach Angaben der beiden 14 und 15 Jahre alten Geschädigten trafen diese gegen 18.00 Uhr am Bahnhof auf zwei unbekannte Männer. Durch diese seien sie plötzlich geschlagen und getreten worden. Im Verlauf habe einer der Angreifer dem 14-Jährigen seine goldfarbene Armbanduhr der Marke "Casio" entrissen. Mit der etwa 50 Euro teuren Uhr seien die Täter in Richtung Netto-Markt geflüchtet. Beide Jugendlichen wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den 14-Jährigen zur Behandlung in eine Klinik. Beschrieben wurden die Täter als etwa 18 Jahre alt und circa 190cm groß mit normaler Statur. Sie seien dunkel gekleidet gewesen und haben Mund-Nase-Bedeckungen getragen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

3. Diebstahl auf Campingplatz, Usingen, Eschbach, Waldzeltplatz, 03.05.2020 bis 05.05.2020

(pa)Unterhaltungselektronik im Wert von mehreren Hundert Euro stahlen Unbekannte aus einem Gartenhaus auf dem Eschbacher Waldzeltplatz. Die Täter nutzten im Zeitraum von Sonntag bis Dienstag ein offenes Fenster, um in die Räumlichkeiten einzusteigen. Sie entwendeten unter anderem ein TV-Gerät sowie einen Computer. Zeugen und Hinweisgeber sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

4. Einbruch in Büroräume, Kronberg im Taunus, Viktoriastraße, 04.05.2020, 23.00 Uhr bis 05.05.2020, 06.00 Uhr

(pa)In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte in Kronberg in die Büroräume eines Hotels ein. Die im Erdgeschoss des in der Viktoriastraße gelegenen Gebäudes befindlichen Räumlichkeiten wurden zwischen 23.00 Uhr abends und 06.00 Uhr morgens zum Ziel der Täter. Diese hebelten ein Fenster auf und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld. Sie hinterließen einen Sachschaden von ebenfalls einigen Hundert Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

5. Harleyfahrer stürzt auf Ölspur, Königstein im Taunus, Wiesbadener Straße, 05.05.2020, gg. 17.00 Uhr

(pa)Mit leichten Verletzungen wurde ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall in Königstein am späten Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht. Der 30 Jahre alte Mann war auf seiner Harley gegen 17.00 Uhr von Schneidhain kommend auf der Wiesbadener Straße in Fahrtrichtung Königstein unterwegs. In einer Linkskurve im Bereich der Einmündung des Drosselwegs geriet seine Maschine auf einer Ölspur ins Schleudern. Der 30-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. An seiner Harley entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Ölspur beim Abschleppen eines defekten Pkw entstanden.

6. Lkw beschädigt Bahnschranke, Kronberg, Oberhöchstädter Straße, 06.05.2020, gg. 09.20 Uhr

(pa)Einen Schaden von rund 2.500 Euro verursachte der Fahrer eines Lkw am Mittwochmorgen in Kronberg an einer Bahnschranke. Der 51-Jährige überquerte mit seinem Lastwagen gegen 09.20 Uhr den Bahnübergang in der Oberhöchstäder Straße in Fahrtrichtung Freiherr-vom-Stein-Straße, als sich die Schranke bereits absenkte. Der Lkw blieb an der Bahnschranke hängen und riss diese mit sich. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

