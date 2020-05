PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 03.05.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Straftaten

Einbruchsdiebstahl aus Gartenhütte Tatort: Friedrichsdorf, Sandelmühlweg Tatzeit: zwischen Donnerstag, 30.04.2020, 19:00 Uhr und Samstag, 02.05.2020, 20:15 Uhr

Im o.g. Zeitraum verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zur Kleingartenanlage im Sandelmühlweg. Bei einer frei zugänglichen Gartenlaube wurde die Holztür mittels einer Hammeraxt aufgebrochen bzw. mit einem unbekannten Hebelwerkzeug aufgehebelt. Es wurde eine Handkreissäge im Wert von ca. 150,- Euro aus der Gartenlaube entwendet. Die Axt wurde am Tatort zurückgelassen. Hinweise (ggf. auch auf die Herkunft der Axt) werden bei der Polizeistation Bad Homburg unter 06172/1200 erbeten.

Polizeistation Oberursel

Keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Straftaten

versuchter Einbruchsdiebstahl aus Kraftfahrzeug Tatort: Steinbach, Niederhöchstädter Straße 20, Parkdeck Tatzeit: zwischen Donnerstag, 30.04.2020, 15:30 Uhr und Freitag, 01.05.2020, 19:56 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten die Scheibe der hinteren rechten Tür eines grünen VW Polo und entriegelten die Tür. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Sachschaden: ca. 150,- Euro

weiterer versuchter Einbruchsdiebstahl aus Kraftfahrzeug Tatort: Steinbach, Niederhöchstädter Straße 16, Parkdeck Tatzeit: zwischen Donnerstag, 30.04.2020, 19:00 Uhr und Freitag, 01.05.2020, 13:30 Uhr

Unbekannte Täter schlugen die hintere rechte Dreiecksscheibe eines Pkw Audi 100 ein und durchsuchten den Innenraum des Fahrzeugs. Es wurde nichts entwendet. Sachschaden: ca. 200,- Euro

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht Unfallort: Königstein, Adelheidstraße 10 Unfallzeit: zwischen Donnerstag, 30.04.2020, 10:00 Uhr und Freitag, 01.05.2020, 17:00 Uhr

Eine 35-jährige Königsteinerin parkte ihren weißen Ford Fiesta auf einem Privatparkplatz vor ihrer Wohnanschrift. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie frische Dellen und Kratzer an der hinteren rechten Tür und Seitenverkleidung fest. Der Unfallverursacher entfernte von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am Ford wird auf ca. 3.000,- Euro geschätzt. Zeugen können sich unter 06174/9266-0 mit der Polizei in Königstein in Verbindung setzen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden Unfallort: Gem. Kronberg, B 455 Unfallzeit: Samstag, 02.05.2020, 11:50 Uhr

Ein 57-jähriger Mann aus Bad Homburg befuhr mit seinem Mercedes die B 455 aus Richtung Königsteiner Kreisel kommend in Fahrtrichtung Oberursel. Ca. 500 Meter nach dem Opel-Zoo-Parkplatz verlor der Pkw aus bisher unbekannter Ursache das linke Hinterrad, woraufhin der Fahrer seinen Pkw unverzüglich zum Stehen brachte. Eine 84-jährige Kronbergerin, die mit ihrem VW hinter dem Mercedes fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 3000,- Euro.

Straftaten

Zwei Einbrüche in Gartenhütten Tatort: Gem. Kronberg, Verlängerung Oberer Lindenstruthweg Tatzeit: zwischen Montag, 27.04.2020, 16:00 Uhr und 01.05.2020, 19:00 Uhr

Im o.g. Tatzeitraum wurden in der Feldgemarkung Kronberg durch bisher unbekannte Täter auf zwei Gartengrundstücken jeweils eine Gartenhütte aufgebrochen. An der ersten Gartenhütte wurde eine Scheibe eingeschlagen und mehrere Getränkekästen aus dieser entwendet. Aus dem zweiten Gartengrundstück wurde eine Holzbank von der Veranda gestohlen. Der Sachschaden wird auf ca. 400,- Euro geschätzt. Zeugen der Tat können sich unter 06174/9266-0 mit der Polizei in Königstein in Verbindung setzen.

Trickdiebstahl Tatort: Kronberg, Frankfurter Straße Tatzeit: Donnerstag, 30.04.2020, 15:45 Uhr

Eine 81-jährige Kronbergerin fuhr mit ihrem Auto an den Altglascontainer in der Frankfurter Straße in Kronberg. Als sie gerade ihr Altglas entsorgte, wurde sie von einem Mann angesprochen, der ihr mitteilte, dass ihr Bremslicht am Auto defekt sei. Er bot sich an dieses zu reparieren, entwendete dabei die Geldbörse der Kronbergerin aus dem Auto und entfernte sich danach. Täterbeschreibung: ca. 170 cm groß, trug einen hellen Trenchcoat, eine Kappe, trug einen Mundschutz und sprach mit unbekanntem ausländischen Akzent. Zeugen der Tat können sich unter 06174/ 9266-0 mit der Polizei in Königstein in Verbindung setzen.

Polizeistation Usingen

Keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Straftaten

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl Tatort: Neu-Anspach, Am Hasenberg Tatzeit: Donnerstag, 30.04.2020, zwischen 21:00 und 22:45 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter öffnete das Fenster des Wohnzimmers am Haus des Geschädigten, indem er zuvor mit einem unbekannten Gegenstand daran hebelte. Anschließend ließ der Täter von einer weiteren Tathandlung ab und entfernte sich. Der Sachschaden wird auf etwa 250,- Euro geschätzt.

Wohnungseinbruchsdiebstahl Tatort: Neu-Anspach, Rudolf-Selzer-Straße Tatzeit: zwischen Samstag, 25.04.2020, 20:00 und Samstag, 02.05.2020, 17:20 Uhr

Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses auf. Sie betraten die Wohnung und entwendeten eine schwarze Sporttasche. Der Sachschaden wird auf etwa 350,- Euro, das Stehlgut auf 15,- Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Usingen unter Telefon 06081/9208-0.

zusammengestellt durch Kaulfuß, PHK'in

