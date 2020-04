Polizeidirektion Hannover

POL-H: Uetze: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntagabend, 05.04.2020, ein 25 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Sein Motorrad ist an der Straße Kreuzkrug (Bundesstraße 188) mit einem Auto zusammengestoßen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 37 Jahre alte Fahrer eines Ford Fiesta gegen 19:40 Uhr aus Richtung Uetze kommend in Richtung Kreuzung Kreuzkrug unterwegs. Er beabsichtigte, nach links in einen Feldweg abzubiegen. Dabei bemerkte der Mann aus Uetze den ihm entgegenkommenden 25-Jährigen aus Isernhagen auf seinem Motorrad (Kawasaki) offenbar zu spät, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Fahrzeuge kollidierten. Infolge des Verkehrsunfalls erlitt der Motorradfahrer lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis etwa 23:15 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Hergang dauern an. /ahm, now

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Antje Heilmann

Telefon: 0511 - 109 - 1046

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell