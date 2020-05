PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 05.05.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Diebe durchwühlen geparkte Autos, Bad Homburg, In der Lach / Haingasse / Feldstraße / Hügelstraße, Feststellung 05.05.2020

(pa)Am Dienstagmorgen meldeten mehrere Bad Homburger Autofahrer, dass ihre geparkten Fahrzeuge durchwühlt wurden. Insgesamt sechs Anzeigen liegen der Polizei bislang vor. Lediglich in einem Fall wurde auch etwas aus dem Fahrzeug entwendet. Drei Pkw verschiedener Marken öffneten die Täter in der Straße "In der Lach". Aus einem Hyundai stahlen sie eine Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Drei weitere Fahrzeuge wurden in der Feldstraße, der Haingasse sowie der Hügelstraße nach Wertsachen durchsucht. Ob die Fahrzeuge versehentlich unverschlossen abgestellt oder von den Dieben auf noch ungeklärte Art geöffnet wurden, ist Bestandteil der Ermittlungen. Diese werden durch die Bad Homburger Kriminalpolizei geführt. Zeugen und Hinweisgeber sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Fahrräder aus Garage gestohlen, Kronberg im Taunus, Albanusstraße, 04.05.2020, 21.00 Uhr bis 05.05.2020, 08.10 Uhr

(pa)In der Nacht zum Dienstag entwendeten Unbekannte vier Fahrräder aus einer Kronberger Garage. Die Täter begaben sich zwischen 21.00 Uhr abends und 08.10 Uhr morgens auf ein Anwesen in der Albanusstraße. Aus der zum dortigen Einfamilienhaus gehörenden Garage stahlen sie vier hochwertige Räder im Gesamtwert von rund 8.000 Euro. Dabei handelt es sich um ein orangefarbenes Mountainbike der Marke "Yuma", zwei Mountainbikes des Herstellers "Canyon" - ein blaues "Strife CF 8.0" sowie ein schwarzes "Nerve XC 9" - sowie ein weißes Rennrad der Firma "Specialized" - Modell "Dolce". Wie die Täter in die Garage gelangten, ist bislang noch unklar. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise an die Telefonnummer (06172) 120 - 0.

3. Einbruch in Kosmetikstudio, Kronberg im Taunus, Hainstraße, 04.05.2020, 19.00 Uhr bis 05.05.2020, 07.00 Uhr

(pa)Ein Kronberger Kosmetikstudio wurde in der Nacht zum Dienstag von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten zwischen Montagabend, 19.00 Uhr und Dienstagmorgen, 07.00 Uhr ein Fenster des in der Hainstraße gelegenen Gebäudes auf, entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Es ermittelt die Kriminalpolizei in Bad Homburg. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell