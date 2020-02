Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Ausgehobener Gullydeckel beschädigt Pkw-Lenkung - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Noch haben die Ermittler aus dem Bochumer Verkehrskommissariat diesen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr nicht geklärt, der sich am 15. Februar 2020 (Samstag) auf der Albert-Einstein-Straße in Herne-Holsterhausen ereignet hat.

Gegen 23.10 Uhr war ein Autofahrer mit einem Opel Astra dort in Richtung der Straße "An der Ziegelei" unterwegs.

Circa 50 Meter vor dem Kreuzungsbereich fuhr der Herner gegen einen Gullydeckel, den noch unbekannte Kriminelle aus dem Kanalschacht entfernt hatten. Durch die Kollision wurde der Pkw im Bereich der Lenkung beschädigt.

Das Verkehrskommissariat bittet zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0234 / 909-5206 um Zeugenhinweise.

