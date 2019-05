Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unfallflucht

Fahrerin eines schwarzen BMW Kombis gesucht

Goch (ots)

Am Donnerstag (30. Mai 2019) gegen 12:30 Uhr beschädigte die Fahrerin eines schwarzen BMW Kombis mit Klever Kennzeichen an der Straße Hunsberg einen Steinpöller. Ein Zeuge sah den Unfall, er beschreibt die Frau als ca. zwischen 30 und 40 Jahre alt mit dunkelbraunem, schulterlangem Haar. Die Frau fuhr in Richtung Ostring davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der BWM wurde am rechten Kotflügel und an der Beifahrerseite beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02821-1080. (cs)

