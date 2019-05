Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unfallflucht

Metallzaun beschädigt

Goch (ots)

Am Sonntag (26. Mai 2019) gegen 11.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Südring einen Metallzaunpfosten in der Einfahrt eines Hauses. Eine Anwohnerin hatte einen lauten Knall gehört und sah einen dunklen PKW mit Viersener Kennzeichen, der rückwärts in die Einfahrt gefahren war und sich dann in Richtung Ostring entfernte. Im Wagen saß ein Mann im Alter zwischen 40 und 50 Jahren. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02821-1080 zu wenden. (cs)

