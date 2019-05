Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Bäckerei

Täter scheitern an Tresor

Emmerich (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 11.30 Uhr, und Freitag (31. Mai 2019), 07.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu den Räumlichkeiten einer Bäckerei an der Wardtstraße, indem sie ein Fenster einschlugen. Sie versuchten, einen Tresor im Lagerraum der Bäckerei zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Mehrere dazu eingesetzte Werkzeuge ließen die Täter zurück und flüchteten ohne Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell