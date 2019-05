Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Roter Audi A8 beschädigt

Emmerich (ots)

Am Mittwoch (29. Mai 2019) in der Zeit zwischen 11.30 und 18.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen roten Audi A8, der an der Straße Großer Löwe abgestellt war. Bei dem Unfall wurde der Wagen am Radkasten und der Tür hinten links beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

