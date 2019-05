Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unfallflucht

Schwarzer SUV gesucht

Goch (ots)

Am Mittwoch (29. Mai 2019) gegen 18.10 Uhr saß eine 59-Jährige auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Straße Am Bössershof in ihrem schwarzen Renault Clio, als sie plötzlich einen Knall hörte. Sie stieg aus und entdeckte am rechten hinteren Kotflügel ihres Autos einen frischen Unfallschaden. Die Frau sah noch, wie ein schwarzer SUV mit Klever Kennzeichen vom Parkplatz fuhr, der den Schaden verursacht haben könnte. Der Fahrer des Wagens sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Goch unter Telefon 02821-1080 zu wenden. (cs)

