Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl aus LKW - Planenschlitzer entwenden Motoröl

Wachtendonk (ots)

Planenschlitzer waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (30. Mai 2019) auf dem Autobahnrastplatz Tommheide der A40 in Fahrtrichtung Dortmund aktiv. Gegen 02.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Plane eines LKW sowie die Kartonage der Ladung. Entwendet wurde nichts. Der Fahrer hatte um die Uhrzeit Geräusche gehört, sich aber nichts weiter dabei gedacht. An einem zweiten Sattelzug wurde in derselben Nacht ebenfalls die Plane aufgeschnitten, der Fahrer entdeckte die Beschädigungen am Donnerstagmorgen. Bei einem dritten LKW waren die unbekannten Täter erfolgreich. Sie schnitten auch hier Löcher in die Plane des Aufliegers und entwendeten mehrere 5-Liter Flaschen Motoröl.

Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02821 1250. (cs)

