POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Am Dienstag, den 04.12.2018, stellte die Halterin ihren silbernen Opel Zafira gegen 09.05 Uhr in einer Parklücke vor dem Kindergarten in Harlingerode, Neue Meinigstraße 7, zum Parken ab. Bei Rückkehr gegen 11.30 Uhr, stellte sie Lackkratzer am Fahrzeug hinten rechts fest. Vermutlich wurde der Schaden beim Ein- oder Ausparken mit einem weiteren Fahrzeug verursacht. Statt sich um den Schaden zu kümmern oder eine Unfallaufnahme durch die Polizei zu ermöglichen, setzte der Fahrer seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden hat eine Höhe von ca. 1500,- Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

