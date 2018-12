POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 05.12.2018

Goslar (ots) - Verkehrsunfall Am 04.12.2018, gegen 17.40 Uhr, befand sich ein Mann aus Seesen auf dem Gelände einer Tankstelle in der Braunschweiger Straße in Seesen zum Betanken seines PKW´s an einer Zapfsäule, als ein 58-jähriger Mann aus Torgau mit einer Sattelzugmaschine zwischen den Tanksäulen hindurchfuhr und den PKW streifte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 5.000 Euro. (bür)

