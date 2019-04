Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Osterkrone beschädigt - Zeugen gesucht!

Friedberg (ots)

Osterkrone beschädigt

Ortenberg: Ehrenamtliche Helfer fädeln in Bergheim jedes Jahr über 750 bunte Plastikeier auf und drappieren sie, auf einem mit Thujazweigen ummantelten Gestell, am Brunnen des Kirchplatzes zu einer Osterkrone. Zwischen Freitag gegen 20.15 Uhr und Samstag gegen 1.15 Uhr beschädigten Unholde die liebevoll gestaltete Dekoration, die auf das Osterfest verweist. Sie rissen die Eierketten herab, zertraten heruntergefallene Eier, so dass diese auch für eine weitere Nutzung nicht mehr taugen und verbogen das Metallgestell. Es ist weniger der Schaden von etwa 150 Euro, der am Material entstand. Vielmehr stellen sich die Freiwilligen, die viel Zeit und Energie in die Dekoration gesteckt haben die Frage, wer seiner Zerstörungswut hier freien Lauf ließ. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

