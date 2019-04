Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wer half den Jugendlichen am Brunnencenter? ++ Unfälle an Baustelle auf B455 bei Wölfersheim ++ asbesthaltige Müllablagerung bei Rodheim ++ Beim Einkauf in Nidda bestohlen ++ u.a.

Fettbrand

Bad Vilbel: In der Wohnung einer 59-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Rodheimer Straße geriet am Donnerstag, gegen 13.15 Uhr, vermutlich ein Topf mit Fett in der Küche in Brand. Die Bewohnerin zog sich dabei eine leichte Rauchgasvergiftung zu, aufgrund derer sie mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand ab, bei dem ein Schaden von rund 3000 Euro in der Küche im Erdgeschoss des Hauses entstand.

Wer kam am Brunnencenter zu Hilfe?

Bad Vilbel: Am Dortelweiler Platz am Brunnencenter in Dortelweil hielt sich eine Gruppe Jugendlicher am Donnerstagabend auf. Gegen 21 Uhr kamen zwei andere junge Leute auf sie zu und ließen sich unter einem Vorwand das Handy eines 16-jährigen Vilbelers geben. Nach einem Telefonat damit, gaben sie es jedoch nicht zurück. Die zwei Hinzukommenden forderten stattdessen einen kleinen Geldbetrag, den ihnen angeblich einer der Jugendlichen noch schuldete. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, nahm einer von ihnen einen Gullydeckel aus der Verankerung und beschädigte damit ein am Brunnencenter abgestelltes Fahrrad. Erst als die Jugendlichen einige Erwachsene zu Hilfe holten, gaben die beiden Störenfriede das Handy zurück und suchten das Weite. Die verständigte Polizei konnte in diesem Zusammenhang kurz darauf einen 16- und einen 18-jährigen Tatverdächtigen vorübergehend festnehmen. Sie bestreiten jedoch einen Zusammenhang mit dem Vorfall. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, sucht nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Erwachsenen, die den Jugendlichen zu Hilfe kamen.

Zaun vom Hochbehälter beschädigt

Butzbach: Auf einer Länge von vier Metern beschädigte ein Unbekannter den Zaun rund um den Hochbehälter in der Verlängerung des Ebersgönser Weges in der Waldgemarkung. Vermutlich kam ein Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und richtete so einen Schaden von etwa 500 Euro an dem Zaun an. Am 30. März konnte der Schaden festgestellt werden. Wann er entstand ist unklar. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang entgegen.

Brand im Mülltonnenunterstand

Karben: Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr entdeckten Anwohner im Bornwiesenweg in Rendel den Brand in einem Mülltonnenunterstand. Gemeinsam löschten die Anwohner den Brand, bei dem es zu einem leichter Schaden an den Tonnen und dem Unterstand kam. Zur Brandentstehung liegen noch keine Anhaltspunkte vor. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, entgegen.

Beim Einkauf bestohlen

Nidda: In der "Fundgrube" Am Rauner Graben kaufte eine Reichelsheimerin am Mittwoch, zwischen 16 und 17 Uhr ein. Ihre Stofftasche samt Geldbörse lag in dieser Zeit in ihrem Einkaufswagen. Dabei scheint sich ein Dieb einen unbeobachteten Moment zu Nutze gemacht zu haben und entwendete die Stofftasche samt Inhalt. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Nidda, Tel. 06043-984-707.

Fahrrad am Bahnhof entwendet

Rosbach: Ein graues Winora Belize Herrenrad im Wert von rund 500 Euro stellte ein Rosbacher am Mittwoch, gegen 07.15 Uhr, mit einem Schloss gesichert am Fahrradständer Am Bahnhof in Ober-Rosbach ab. Als er gegen 16.30 Uhr mit dem Fahrrad seinen Weg fortsetzen wollte, fehlte von dem Zweirad jede Spur. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Verbleib des Fahrrades.

Müll im Wald abgeladen

Rosbach: Im Rosbacher Wald am Wasserwerk in der Weinstraße in Rodheim, luden Unbekannte illegal Bauschutt ab. Darunter befindet sich auch zerbrochenes asbesthaltiges Material. Am Dienstagmorgen entdeckte ein Waldarbeiter die umweltgefährdende Müllablagerung. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, ermittelt und bittet um Hinweise.

Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Wölfersheim: Auf der Bundesstraße 455 von Berstadt nach Wölfersheim fuhr eine 84-jährige Echzellerin am Donnerstag mit ihrem PKW. Auf dem Teilstück der Bundesstraße befindet sich derzeit eine Baustelle und aufgrund derer wird der Verkehr auf eine Fahrbahn reduziert, was durch eine Ampel geregelt ist. Die 84-Jährige fuhr aus unbekanntem Grund gegen 10.10 Uhr auf den PKW eines 44-jährigen Wölfersheimer auf, der an der rot zeigenden Ampel wartete. Sein PKW wurde in der Folge auf das Auto einer 69-jährigen Wölfersheimerin geschoben. Die 84-Jährige, der 44-Jährige und seine Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht.

Sonne blendete

Wölfersheim: Nach eigenen Angaben blendete die tiefstehende Sonne am Donnerstagabend, gegen 18.25 Uhr, eine 34-jährige Echzellerin, die auf der Bundesstraße 455 von der Autobahnanschlussstelle in Richtung Wölfersheim fuhr. An dortiger Baustellenampel fuhr sie mit ihrem Citroen auf den Ford einer 57-jährigen Niddatalerin auf, die bei Rot an der Ampel stand. Beide Fahrerinnen und eine Mitfahrerin im Ford verletzten sich bei dem Unfall leicht. Die Autos mussten mit erheblichen Beschädigungen von rund 13.000 Euro abgeschleppt werden.

Sandsteine auf Kinderspielplatz beschädigt

Wölfersheim: Auf dem Kinderspielplatz "Der Haag" in der Sternstraße in Melbach trieben Randalierer ihr Unwesen. Am Donnerstagabend konnten dort Beschädigungen der Sandsteine festgestellt werden, die sich als Sitzgelegenheiten auf dem Spielplatz befanden. Teilweise herausgerissen, geteilt und komplett zerstört sind diese. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf die Täter.

