Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Schulwegsicherung in Büdingen ++ Unfallflucht in Nidda

Friedberg (ots)

Bewusstsein darf noch weiter wachsen

Büdingen: Mehrere Kontrollen rund um eine Schule in Büdingen führte die Polizei in den vergangenen Wochen durch. Binnen weniger Minuten konnten immer reichlich Gurtverstöße, eine viel zu schnell Busfahrerin am Speedmarathon-Tag und sogar ein betrunken das Kind in die Schule fahrender Vater festgestellt werden. Am heutigen Morgen kontrollierten die Beamten am letzten Schultag vor den Ferien erneut im Bereich der Friedrich-Fendt-Straße und der Birkenstraße. Das Ergebnis gibt Anlass zur Hoffnung, dass vielleicht doch nach und nach ein höheres Bewusstsein für den Sicherheitsgurt zu erreichen ist. Innerhalb einer halben Stunde konnten die Beamten heute Morgen sieben Gurtverstöße feststellen, die jeweils mit einem Verwarnungsgeld von 30 Euro geahndet werden. Es bleibt zu hoffen, dass sich zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer der Trend auch nach den Ferien weiter positiv entwickelt.

*

Corsa angefahren

Nidda: Auf etwa 2500 Euro werden sich die Reparaturkosten an einem silberfarbenen Opel Corsa belaufen, den ein Verkehrsteilnehmer zwischen 13 und 16 Uhr am Mittwoch (03. April) in der Danziger Straße beschädigte. Der Unfall und die Flucht des Fahrers wurde erst jetzt bei der Polizei in Nidda, Tel. 06043-9648-0, angezeigt, die um Hinweise auf den Unfallverursacher bittet.

