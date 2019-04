Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbrecher in Vilbel kamen durchs Kellerfenster ++ Garagen beliebte Orte für Diebe ++ Zeugen nach Unfallfluchten und Beschädigung von Autos gesucht

Friedberg (ots)

Garagen beliebte Orte für Diebe

Altenstadt: Schnell und oft unbemerkt gelingt es Dieben Garagen, Gartenhütten und Caports in Wohngebieten zu betreten und sich in diesen nach möglicher Beute umzuschauen. Fahrräder und Werkzeuge werden darin gerne von den Hausbesitzern gelagert, was beliebte Beute für Diebe darstellt. Zudem sind die Unterstände oft unverschlossen, was es den Dieben einfach macht. Im Breiter Weg in Oberau betraten Diebe zwischen 18 Uhr am Dienstag und 13.30 Uhr am Mittwoch eine unverschlossene Garage und entwendeten aus dieser drei Hilti Bohrmaschinen. In der Nacht zuvor machten sich Diebe in der Töpferstraße zu schaffen und klauten ein E-Bike und Autoreifen aus einer unverschlossenen Garage. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise in diesen Fällen und die Eigentümer von Garagen, Gartenhütten und Co. über die Sicherung ihrer Wertgegenstände nachzudenken. Tipps und Hinweise zum Einbruchschutz gibt es unter www.k-einbruch.de.

Unfallflucht

Bad Nauheim: Am Fahrbahnrand der Kochstraße parkte ein Bad Nauheimer am Dienstag, gegen 15 Uhr, seinen weißen Kia Ceed. Als er gegen 16 Uhr am Folgetag zum Auto zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung an der Fahrerseite, deren Reparatur etwa 1500 Euro kosten wird. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher.

Clio verkratzt

Bad Vilbel: Irgendwann zwischen 21.30 Uhr am Sonntag und 18.30 Uhr am Mittwoch verkratzte ein Unbekannter in der Saalburgstraße den dort geparkten Renault Clio eines Vilbelers. Der Lack der Beifahrerseite wurde dabei mit einem spitzen Gegenstand offenbar mutwillig beschädigt. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Einbrecher kamen durchs Kellerfenster

Bad Vilbel: Ein Wohnhaus in der Landgrabenstraße durchsuchten Einbrecher zwischen Freitagmorgen und Mittwochabend. Die Täter brachen gewaltsam ein Kellerfenster auf und konnten so Zutritt zu dem Einfamilienhaus erlangen. Eine geringe Menge Bargeld ließen die Einbrecher aus dem Haus mitgehen. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Einbruchversuch beim Fensterputzen bemerkt

Butzbach: Erst beim Fensterputzen bemerkten am Dienstag die Bewohner eines Hauses in der Stresemannstraße, dass Einbrecher versuchten in ihr Haus zu gelangen. An zwei Fenstern fanden sich bei der Putzaktion Hebelspuren an den Fensterrahmen. Wann die Täter ihr Glück versuchten und scheiterten lässt sich nur schwer sagen. Irgendwann seit Januar muss dies der Fall gewesen sein. Wer in diesem Zusammenhang noch Hinweise geben kann, wird gebeten diese der Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, mitzuteilen.

Agila angefahren

Friedberg: Auf etwa 1000 Euro beläuft sich der Schaden, den ein Unbekannter zwischen 15.55 und 16.20 Uhr am Mittwoch in der Hanauer Straße an einem dort abgestellten blauen Opel Agila anrichtete. Dort stand der PKW in einer Parkbucht abgestellt. Die Beschädigung befindet sich auf der Beifahrerseite des Opel. Hinweise auf den Unfallverursacher, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernte, nimmt die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen.

Lack verkratzt

Friedberg: Den Lack eines blauen 3er BMW, der zwischen 23 Uhr am Dienstag und 06.30 Uhr am Mittwoch in der Vorstadt zum Garten abgestellt war, verkratzte ein Unbekannter. Er richtete einen Schaden von etwa 300 Euro an. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Täter.

