Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Gartenlauben aufgebrochen - Wer hat Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben ?

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei Gartenlauben in der Jagdhausstraße/Gewann "Eichelberg" brachen in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag bislang unbekannte Täter brachial auf. Während aus einer Gartenhütte offenbar nichts entwendet wurde, ließen die Täter bei dem zweiten Einbruch mehrere Bierkrüge mitgehen. Die Sachschadenhöhe dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Die Überprüfungen der Polizei dauern noch an. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, aufzunehmen.

