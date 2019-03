Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot: Kia-Fahrerin musste ausweichen und krachte in die Leitplanken - Verursacher entfernt sich

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um einen Frontalzusammenstoß am Samstagabend kurz vor 21 Uhr auf der L 598 zu vermeiden, zog eine 49-Jährige ihren Kia nach rechts und krachte in die Leitplanken. Die Frau war von Walldorf kommend in Richtung St.Leon-Rot unterwegs und nahm unmittelbar vor der BAB 6-Brücke gerade noch rechtzeitig den auf ihrer Fahrspur entgegenkommenden Wagen wahr.

Der unbekannte Autofahrer kümmerte sich nicht weiter um den Unfall und setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort.

Die Frau wurde zum Glück nicht verletzt; an ihrem Auto entstand Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer, die am Samstag gegen 20.40 Uhr auf das Auto, an dem offenbar nur ein Scheinwerfer funktionierte, aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, zu melden.

