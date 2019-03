Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Kontrollmaßnahmen anlässlich GOA-Party

Mannheim-Neckarau (ots)

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau führte in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Zusammenhang mit einer GOA-Party in einer Diskothek in der Angelstraße Kontrollmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des Straßenverkehrs sowie der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität durch.

Insgesamt 40 Personen wurden von den Beamten kontrolliert. Dabei wurden rund 45 Gramm verschiedenster Rauschgifte, unter anderem Marihuana, Amphetamin und Ecstasy sowie 11 Joints, 22 Ecstasy-Tabletten und 70 LSD-Trips, sichergestellt. Gegen 19 Personen wurden Strafverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet, gegen zwei Tatverdächtige wird wegen des Verdachts des Drogenhandels ermittelt.

Die polizeilichen Maßnahmen hinsichtlich des Fahrens unter Drogeneinfluss in der Vergangenheit haben offenbar Wirkung gezeigt. Der überwiegende Teil der Veranstaltungsbesucher war mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist, sodass keine Autofahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss im Zusammenhang mit der GOA-Party festgestellt wurden.

Die Maßnahmen werden weiter fortgesetzt.

