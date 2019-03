Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/BAB 6: Pkw fährt auf Sattelzug auf - mehrere Personen verletzt

St. Leon-Rot/BAB 6 (ots)

Mehrere verletzte Personen und Sachschaden von rund 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am frühen Montagmorgen auf der A 6 bei St. Leon-Rot. Ein 49-jähriger Mann war gegen 3.30 Uhr mit seinem Subaru auf der rechten Fahrspur in Richtung Heilbronn unterwegs. In Höhe St. Leon-Rot fuhr er einem Sattelzug aus bislang unbekannter Ursache, nach derzeitigem Kenntnisstand ungebremst, hinten auf. Dabei wurde der 45-jährige Fahrer des Sattelzugs leicht verletzt. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der Fahrer des Subaru sowie dessen 3 Fahrzeuginsassen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Über deren Verletzungen liegen bislang keine Informationen vor.

Der Subaru war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

