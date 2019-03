Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Gaststätte

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt in eine Gaststätte in der Käfertaler Straße. Dabei stiegen die Täter über ein zuvor geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten ein. Aus einem Tresor entwendeten diese anschließend mehrere tausend Euro, nachdem sie diesen aufhebelten. Zusätzlich nahmen die Unbekannten rund 50 Flaschen Whiskey im Wert von ebenfalls mehreren tausend Euro mit. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die im Zeitraum von 01:30 Uhr bis 07:30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen naher einer Großbrauerei gemacht haben. Die Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0621 33010 an die Ermittler zu wenden.

