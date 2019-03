Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Unbekannter Autofahrer nimmt Linienbus die Vorfahrt - Fahrgast stürzt und verletzt sich - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Ein unbekannter Autofahrer verursachte am Samstagmorgen im Stadtteil Neuenheim einen Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der Unbekannte war kurz nach 8 Uhr mit seinem Mercedes in der Keplerstraße in Richtung Berliner Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Mönchhofstraße nahm er einem Linienbus die Vorfahrt. Der Fahrer des Busses, der in Richtung Mönchhofplatz fuhr, musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierdurch stürzte ein Fahrgast und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Mercedes-Fahrer hielt kurz an, setzte seinen Weg anschließend in Richtung Berliner Straße fort.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Mercedes gehandelt haben. Hinweise zum Fahrer liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Verursacherfahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Heidelberg, Tel.: 0621/174-4140 zu melden.

