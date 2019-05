Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Autohaus

Tresore und mehr gestohlen

Geldern (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 23.00 Uhr, und Freitag (31. Mai 2019), 01.15 Uhr, schlugen zwei unbekannte Täter ein Fenster an einem Autohaus an der Zeppelinstraße ein und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Sie entwendeten eine Kasse mit Bargeld, zwei Fahrzeugschlüssel und zwei Tresore aus den Büroräumen. Die Täter wurden bei ihrem Beutezug von einer Überwachungskamera aufgezeichnet und können wie folgt beschrieben werden: Beide trugen schwarze Jacken, dunkle Schuhe und Handschuhe. Einer der Männer trägt eine Brille und ist mit einer helleren Hose bekleidet. Der andere trägt eine dunkle Hose. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250. (cs)

