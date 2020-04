Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Brand an der Skisprungschanze

Am Mittwoch rückte die Feuerwehr zu einem Feuer in Königsbronn aus.

Ulm (ots)

Zeugen sahen kurz vor 17.30 Uhr Flammen im Bereich der Skisprungschanze Flammen und wählten den Notruf. Teile des Kunstrasens an der Schanze brannten. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus und löschten das Feuer. Mehrere Quadratmeter des des Kunstrasens wurden beschädigt. Die Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern. Mehrere Zeugen sahen wohl kurz zuvor zwei jüngere Männer, die sich im Bereich der Schanze aufgehalten haben sollen. Beide Männer hatten eine kräftige Statur und kurze dunkle Haare. Einer der Beiden war mit einem gelben T-Shirt und einer braunen kurzen Hose bekleidet. Er hatte einen Rucksack bei sich und fuhr mit einem Fahrrad weg. Der Zweite soll ein dunkles T-Shirt mit einem roten Stern und graue lange Hosen getragen haben. Die Polizei in Steinheim (Telefon 07321/322432) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun nach den beiden Männern und will klären ob sie etwas mit dem Feuer zu tun hatten oder nicht.

