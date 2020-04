Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wiesensteig - Mit dem Auto im Naturschutzgebiet

Die Ruhe genossen zwei Brüder Donnerstagnacht an der Burg Reußenstein.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei ein Auto, welches verbotenerweise in ein Naturschutzgebiet bei der Burg Reußenstein einfuhr. Gegen Mitternacht überprüften Polizisten die Örtlichkeit. Sie stellten fest, dass ein Auto die Schranke am Beginn des Fußweges zur Burgruine umfuhr. Auf einer Rasenfläche in der Nähe der Ruine stand ein VW. Darin saßen zwei Brüder die die Abgeschiedenheit und Ruhe genossen. Da sie mit ihrem Auto in ein Schutzgebiet gefahren waren, mussten sie das unverzüglich wieder verlassen. Der Fahrer sieht nun einer Anzeige entgegen.

